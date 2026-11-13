Düzce’de ekipler kar yağışına karşı tam teyakkuzda

hazırlıklar tamamlandı:

Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının şu ana kadar köylerde herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti. Koç, "Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Şu an için çok fazla birikme olmadığından dolayı bizi olumsuz etkileyen bir durum yaşanmadı. Ancak bu yağışlar, önceden tedbir almanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

saha çalışmaları ve araçlar:

İl Özel İdaresi ekipleri, kamyon, greyder, iş makineleri ve kar küreme araçları dahil olmak üzere tüm araç ve ekiplerin görev başında olduğunu açıkladı. Koç, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamyonlarımızı, greyderlerimizi, iş makinelerimizi ve kar küreme araçlarımızı hazırladık. Ekiplerimizin ve araçlarımızın tamamı göreve hazır durumda. Bu yıl da yoğun kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

vatandaşlara yönelik tedbirler:

Yetkililer, köy yollarında şu an herhangi bir kapanma veya ulaşım sorunu olmadığını, ancak alçak kesimlerde karın etkili olması halinde müdahale için hazır beklediklerini vurguladı. Kapanan yolların en hızlı şekilde ulaşıma açılması ve vatandaşların günlük hayatının aksamamasının öncelikli hedef olduğu belirtildi.

DÜZCE İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI FAZLI KOÇ, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ KÖYLERDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA YOL AÇMADIĞINI BELİRTEREK, KIŞ ŞARTLARINA KARŞI TÜM EKİP VE İŞ MAKİNELERİNİN HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI.