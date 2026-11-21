Konuralp Meşale Spor Okulları hizmete girdi

Düzce’de çocukların ve gençlerin sportif gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Konuralp Meşale Spor Okulları, iki ayrı bölgede düzenlenen törenlerle açıldı. Proje, hayırseverler ve sponsorların katkısı ile kurumsal iş birliğinin sonucu olarak uygulamaya kondu.

Projenin amacı:

Açılışı yapılan spor okulları çocukların erken yaşta sporla tanışmasını, yetenekleri doğrultusunda belirli branşlarda gelişmelerini ve milli-manevi değerlerle yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişisel becerilerinin de güçlendirilmesi; bununla birlikte dijital ortamlarda geçirilen sürenin azaltılması hedefleniyor. Okulların çocukları spora yönlendirmede rol oynaması bekleniyor.

Kurum iş birliği ve açılış konuşması:

Açılış töreninde konuşan Vali Mehmet Makas, projenin milletvekillerinin yönlendirmeleriyle İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğünü vurguladı. Vali Makas, 'Vekillerimizin yönlendirmeleri neticesinde müftülüğümüz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa hayata geçirdiğimiz bir proje. Gayemiz ne? Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarmak, bir spor dalında uzmanlaşmalarını sağlamak ve milli ve manevi değerler konusunda eğitim almalarına katkıda bulunmak' dedi. Makas, projenin yaygınlaşmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuralp Meşale Spor Okulları iki bölgede hizmet vermeye başladı ve yetkililer, bu tür girişimlerin artarak devam etmesini umuyor. Projenin önümüzdeki dönemde çocukların spor yapma alışkanlığı kazanmasına, dijital ortamda geçirilen zamanın azalmasına ve milli-manevi değerlerle yetişen bireyler oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Düzce’de çocukların ve gençlerin sportif gelişimlerine katkı sağlamak, dijital bağımlılıktan uzaklaşmalarını desteklemek ve milli ve manevi değerlerle yetişmelerine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen Konuralp Meşale Spor Okulları, iki ayrı bölgede düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.