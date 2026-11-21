Storck: eksik kadroyla fedakârlık gösterip kritik galibiyete uzandık

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 1-0’lık skorla galip geldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Bernd Storck maçın zor koşullarına ve takımının performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

maçın zorlu koşulları ve mücadele ruhu:

Storck, zeminin iki takım için de zorlayıcı olduğunu belirterek son bölümlerde ayakta kalmanın güçleştiğini söyledi. Buna rağmen oyuncularının sahada gösterdiği mücadele ve disiplini öne çıkaran teknik adam, "Bence bu galibiyeti biz hak ettik, bir mücadele ruhu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Maç boyunca disiplinli savunma ve istekli bir takım oyunu galibiyetin temelini oluşturdu.

kadro değişiklikleri ve fedakârlık vurgusu:

Beşiktaş maçının ardından stoper hattında yaşanan kayıplara dikkati çeken Storck, bir oyuncunun sakatlık diğerinin ise kırmızı kart nedeniyle takımda yer alamadığını hatırlattı. Bu eksikliklere rağmen farklı isimlerin görev aldığını ve genç oyuncuların sorumluluk aldığını söyledi. Storck, özellikle Arda ile, deneyimli orta saha oyuncusu Chick Niasse'nin stoperde görev yapmasına değindi.

Sağ bekte görev yapan Franco'yu da öven Storck, oyuncunun asıl mevkisi olmamasına karşın bu pozisyonda fedakarca oynadığını ve sakatlığına rağmen takıma katkı verdiğini vurguladı: "Burada özellikle ona teşekkür etmek istiyorum. Zor dönemde hem takımımıza hem kulübümüze yardım etti."

Teknik direktör, bu üç puanın küme düşme potasından ve son sıradan uzaklaşmak adına çok önemli olduğunu belirtti. Takımın Beşiktaş maçının ardından iyi çalıştığını, bu nedenle oyunculara iki gün izin verdiğini ve bu izni hak ettiklerini ifade etti.

Toplantıda Storck, oyuncularını tebrik ederek hem performans hem de mental dayanıklılık açısından elde edilen galibiyetin saha içi çabaların bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi. Kulüp açısından kritik bir dönemde gelen bu sonuç, takımın moralini ve özgüvenini yükseltmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK, GAZİANTEP FK MÜSABAKASININ ARDINDAN, "BENCE BU GALİBİYETİ BİZ HAK ETTİK, BİR MÜCADELE RUHU ORTAYA KOYDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ.