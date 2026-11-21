Başkan ve yönetim son antrenmanda takımla buluştu

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile Yenişehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, Kestel Çilek Spor karşılaşması öncesinde moral buluşması gerçekleştirdi. Takım, son antrenmanını Bursaspor Vakıfköy Tesislerinde tamamladı; yönetim de bu antrenmanı yakından takip etti.

antrenman ziyareti:

Ziyarete katılan yöneticiler, teknik ekiple bir araya gelip futbolcularla sohbet etti, hazırlık sürecini yerinde izledi ve takımın motivasyonunu artırmaya yönelik destek verdi. Başkan Ercan Özel ile yönetim kurulu üyeleri, futbolculara maç öncesi başarı dileklerini iletti.

birlik ve destek vurgusu:

Yenişehir Belediyespor yönetimi, takımın başarısı için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu ziyaret, hem saha çalışmaları hem de moral açısından takımın Kestel Çilek Spor karşılaşmasına hazırlanma sürecine olumlu katkı sağlamayı amaçladı.

Yönetimin sahadaki varlığı, teknik heyet ile futbolcular arasında dayanışma mesajını güçlendirdi; ekip, önümüzdeki mücadelede sahada elinden geleni yapmayı hedefliyor.

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, YENİŞEHİR BELEDİYESPOR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELEREK TAKIMA MORAL VERDİ.