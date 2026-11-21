Ankara Keçiörengücü İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maç sonrası basın toplantısında kulübün vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, takımın performansından memnun olduğunu ve istikrar beklediğini ifade etti.

yetiştirme politikası ve kulüp vizyonu:

Sezon başında başkanla yaptıkları toplantının ardından kulübün mevcut politikasını daha belirgin hale getirmek istediklerini söyleyen Korkmaz, oyuncu yetiştirme ve kendi bütçe şartlarına göre mücadele etme anlayışını vurguladı. Korkmaz, bu doğrultuda geldikleri noktada doğru yolda olduklarını gördüklerini belirtti.

Teknik adam, oyuncu yetiştirmenin yalnızca gençleri forma giymesi anlamına gelmediğini; aynı zamanda yarışmacı olmak gerektiğini savundu. "Yarışan kulüp, fark ediliyor. Fark edilen kulüp ise hem ulusal hem de uluslararası anlamda daha çok izleniyor" sözleriyle görünürlük kazanmanın önemine dikkat çekti. Korkmaz, fark edilmenin hem olumlu hem olumsuz yanları olduğunu, ancak profesyonel bir anlayışla çalışıp sahada ter dökerlerse olumlu sonuçların görüleceğini söyledi.

gelecek maç ve oyun felsefesi:

Gelecek hafta iç saha maçında konuk edecekleri Kayserispor'a değinen Korkmaz, Kayserispor ve Bursaspor'un ligde ilk iki sıra için mücadele eden ekipler olduğunu hatırlattı. Bursaspor maçına da kazanmak için çıktıklarını, haftaya Kayserispor karşılaşmasında rakibin güçlü yanlarını hesaplayarak kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını belirtti.

"Sonuç almak bizim için önemli fakat kendi oyun felsefemizden vazgeçemeyiz" diyen Korkmaz, takımın istikrarı sürdürme arzusunu yineleyerek, "Umarım tutturduğumuz ortalamada devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Umarım tutturduğumuz ortalamada devam ederiz" dedi.