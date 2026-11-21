Malazgirt'te yeni tesisler:

Muş’un Malazgirt ilçesinde gençlere yönelik spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor. İlçede açılan tesislerle yerel gençlerin spor faaliyetlerine erişimi artarken, bölgenin spor altyapısı da güçlendiriliyor. Yerel yönetim ve ilçe spor yetkilileri, bu yatırımların gençlerin fiziksel gelişimi ve sosyal hayatı üzerinde olumlu etkiler yaratacağını vurguluyor.

sunulan olanaklar ve amaçları:

Malazgirt’te hizmete giren gençlik kampı, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi, kapalı spor salonu ve fitness salonu vatandaşların kullanımına açıldı. Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Boran Karataş, bu tesislerle gençlere daha fazla spor imkanı sunmayı ve ilçeyi sporun önemli merkezlerinden biri hâline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Karataş, söz konusu tesislerde geleceğin millî sporcularının yetişmesini amaçladıklarını kaydetti.

yatırımların yaygınlaştırılması ve destekçiler:

Karataş, gençlerin sporun her branşında kendilerini geliştirebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü; spor kültürünü yaygınlaştırarak daha fazla genci sportif faaliyetlerle buluşturmayı istediklerini dile getirdi. Projelerin hayata geçirilmesinde gösterilen katkılara dikkat çeken Karataş, destekleri için Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ile diğer paydaşlara teşekkür etti. Karataş ayrıca ilçedeki gençlere yönelik yatırımların ve sportif çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

MALAZGİRT’İN SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR