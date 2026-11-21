maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü rakibin kazandığı bir penaltı sonucu geldi ve ev sahibi ekip istedikleri skoru elde edemedi.

pirali ali'nin değerlendirmesi:

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada takımın genel durumu hakkında konuştu. İlk olarak sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirtti ve milli arada maça iyi hazırlandıklarını, rakibi analiz ettiklerini söyledi.

Ali, maçın iki farklı yarıya bölündüğünü vurguladı; ilk yarıda beklenen oyunu ortaya koyamadıklarını, ne kendilerinin ne de rakibin çok fazla pozisyona giremediğini ifade etti. Penaltı pozisyonuna dikkat çekerek o anı da gözden geçireceklerini ekledi.

Teknik sorumlu ayrıca ikinci yarıya üç değişiklikle başladıklarını, sahadaki oyunlarında bir değişim olduğunu ve pozisyonlar bulmalarına rağmen golü atamadıklarını anlattı. Sözlerini "Mücadeleye devam edeceğiz." diyerek bitirdi ve ilk devrenin bitmesine 4 maç kaldığını hatırlatarak, inşallah iyi sonuçlarla devam edeceklerini belirtti.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.