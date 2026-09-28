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Düzce'de interaktif atölyelerle bilim şenliği 6 bin 500 kişiyi ağırladı

Düzce'de 24-26 Eylül'de düzenlenen TÜBİTAK 4007 destekli Bilim Şenliği, 41 atölyeyle 2 bin 500 öğrenci ve 4 bin ziyaretçiye ulaştı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 17:26

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EDİTÖR: İrem Özkan

Düzce'de interaktif atölyelerle bilim şenliği 6 bin 500 kişiyi ağırladı

Düzce'de üç gün süren bilim şenliği yoğun ilgi gördü

24-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Düzce Belediyesi Bilim Merkezi'nde yapıldı. Üç gün boyunca her gün 09.30-17.00 saatleri arasında açık kalan şenlik, farklı yaş gruplarından katılımcıları ağırladı.

atölye çeşitliliği:

Merkez içinde düzenlenen toplam 41 farklı atölye ve etkinlik, katılımcılara bilimi uygulayarak deneyimleme olanağı sundu. Programda VR gözlük, Makey Makey, el vantilatörü, yanardağ yapıyorum, balon roket, Mars helikopteri, kriptoloji, DNA karakalem, siyanotip baskı, aurora bileklik, geometri tahtası, biyosanat, Magic Milk Show ve parfüm atölyesi gibi interaktif ve STEAM odaklı çalışmalar yer aldı.

katılım ve etkinin yaygınlığı:

Şenliğe 37 farklı okul seviyesinden toplam 2 bin 500 okul öğrencisi katıldı. Halka açık son gün ise 4 bin kişi Düzce Belediyesi Bilim Merkezi'ne gelerek etkinlikleri deneyimledi. Böylece şenlik toplamda 6 bin 500 katılımcıya ulaştı.

Uygulamalı atölyeler ve bilim gösterileri sayesinde etkinlik, bilimi toplumun geniş kesimleriyle buluşturdu. Katılımcılar hem eğlendi hem öğrendi; organizasyon, sunduğu zengin içerikle başarılı bir şekilde tamamlandı.

DÜZCE&#039;DE 3 GÜN SÜREN BİLİM ŞENLİĞİNİ 2 BİN 500 ÖĞRENCİ VE 4 BİN VATANDAŞ OLMAK ÜZERE TOPLAM 6 BİN...

DÜZCE'DE 3 GÜN SÜREN BİLİM ŞENLİĞİNİ 2 BİN 500 ÖĞRENCİ VE 4 BİN VATANDAŞ OLMAK ÜZERE TOPLAM 6 BİN 500 KİŞİ ZİYARET ETTİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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