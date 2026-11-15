Kavşakta çarpışma: traktör ve otomobilde 5 yaralı

Otomobil ile traktör kavşakta çarpıştı

Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerindeki Köprüören Kavşağında meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir traktör çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta da hasar oluşurken, olay yerine çok sayıda vatandaşın müdahalesi ve ihbarı sonrası ekipler sevk edildi.

kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 03 BD 520 plakalı otomobil kavşağa giren H.Ş. yönetimindeki 43 ACV 653 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da belirgin hasar oluştu ve çevredeki sürücüler ile yayalar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve polis ekipleri çalışmaya başladı. Olayda traktör sürücüsü H.Ş., otomobil sürücüsü M.A. ile araçta bulunan üç kişi olmak üzere toplam 5 yaralı oldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam etmektedir.

KÜTAHYA'DA TRAKTÖR İLE OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 5 YARALI