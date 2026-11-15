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Turgutalp'te çıkan yangın 5 evi etkiledi, kontrol çalışmaları sürüyor

İnegöl'ün Turgutalp Köy Mahallesi'nde çıkan yangında 5 ev zarar gördü; ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 22:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Turgutalp'te çıkan yangın 5 evi etkiledi, kontrol çalışmaları sürüyor

yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Turgutalp Köy Mahallesinde akşam saatlerinde başlayan yangında yaklaşık 5 ev alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı, sahada soğutma çalışmaları sürüyor.

müdahalede görev alan kurumlar ve araçlar:

Yangına İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri karşılık verdi. Çalışmalar İnegöl Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda yürütüldü. BUSKİ ekiplerine ait tanker ve iş makinelerinin yanı sıra jetting araçları görev aldı. İnegöl Belediyesi sahada 3 su tankeri ve 1 JCB iş makinesiyle destek verirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait 10 ve 20 tonluk su tankerleri yangın bölgesinde kullanıldı.

başkan taban'ın değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kurumlar arasında koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Taban, yangının kontrol altına alınmasının sevindirici olduğunu ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan, yangına müdahale eden itfaiye personeline, belediye ekiplerine, BUSKİ ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

son durum ve takip edilecek adımlar:

Yetkililer soğutma ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor; hasar tespit ve evlerdeki güvenlik incelemeleri yapılacak. Bölge halkı için gerekli bilgilendirmeler yetkili kurumlar tarafından paylaşılacak.

Bursa’da 5 evin alevlere teslim olduğu yangın kontrol altına alındı

Bursa’da 5 evin alevlere teslim olduğu yangın kontrol altına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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