Düzce'de köylerin su altyapısı yerinde masaya yatırıldı

Saha incelemesinin odak noktaları:

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyünde yer alan Muncurlu, Musababa ve Doğanlı grup içme suyu isale hattında incelemelerde bulundu.

İnceleme kapsamında hattın mevcut durumu değerlendirilirken, iletim hattındaki fiziksel koşullar, bağlantı noktaları ve altyapının güvenilirliği konuşuldu. Sahadaki tespitler, bölgenin su temini açısından öncelikli ihtiyaçları belirlemeye odaklandı.

Muhtarların talepleri ve değerlendirmeler:

Çelik’in incelemelerine köy muhtarları Aydın Bulur ve Ali Kahraman ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sertuğ Sönmez eşlik etti. Muhtarlar bölgedeki su ihtiyacı, mevcut aksaklıklar ve yerel beklentilere ilişkin görüşlerini aktardı.

Heyet ve muhtarlar arasında gerçekleştirilen görüş alışverişinde, öncelikli müdahale gerektiren noktalar ve olası çözüm önerileri ele alındı. Karşılıklı değerlendirmeler, saha tespitlerinin sonraki planlamaya yansıtılmasını amaçladı.

İleriye dönük adımlar:

İncelemeler sırasında altyapı ihtiyaçları ve ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. İl Özel İdaresi yetkililerinin, köylerin içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik saha incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Saha tespitlerinin, öncelik sırasına göre planlama ve uygulamaya alınması için gerekli değerlendirmelerin yapılacağı, muhtarların taleplerinin de sürece dahil edilerek çözüm odaklı ilerleme sağlanacağı vurgulandı.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ NURİ ÇELİK, MUNCURLU, MUSABABA VE DOĞANLI KÖYLERİNİ KAPSAYAN GRUP İÇME SUYU İSALE HATTINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK ALTYAPININ MEVCUT DURUMUNU VE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.