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Düzce’de minik itfaiyeciler kıyafetleriyle tatbikat yaptı

Düzce’de anaokulu öğrencileri İtfaiye Haftası’nda İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti; kıyafet giyip araçları tanıdı, tatbikat yaptı ve belge aldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce’de minik itfaiyeciler kıyafetleriyle tatbikat yaptı

Düzce itfaiyesinde minik ziyaretçiler:

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerini ağırladı. Minikler için hazırlanan küçük itfaiyeci kıyafetlerini giyip baret takarak güne başladı. Etkinlik boyunca çocuklara itfaiye araçları, ekipmanları ve bunların nasıl kullanıldığı hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

etkinliğin programı:

İtfaiye personeli, araçların tanıtımını yaparken hortum, motor ve koruyucu ekipmanların işlevlerini basit anlatımlarla anlattı. Öğrenciler ekiplerin yanına oturarak araçları yakından görme ve bazı ekipmanları deneme fırsatı buldu. Programın en heyecanlı bölümü ise çocukların katıldığı kısa bir yangın söndürme tatbikatı oldu; tatbikat çocuklarda hem eğlence hem de temel güvenlik bilinci oluşturdu.

takdim ve kapanış:

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Mehmet Caner Polat, günün sonunda öğrencilere ‘Minik İtfaiyeci Başarı Belgesi’ takdim etti. Ziyaret, çocukların itfaiyecilik mesleğini tanıması ve güvenlik farkındalığının pekişmesi açısından verimli ve unutulmaz bir etkinlikle sonlandı.

DÜZCE’DE EĞİTİM GÖREN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE HAFTASI NEDENİYLE DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE...

DÜZCE’DE EĞİTİM GÖREN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE HAFTASI NEDENİYLE DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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