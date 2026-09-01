Düzce'de pet-ct ile tanı ve takip merkezine ilk adım

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde PET-CT denemeleri başladı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulumları tamamlanan PET-CT cihazının deneme çekimleri Mayıs ayı itibarıyla başladı. MR cihazını anımsatan sistemle, hastalara radyoaktif madde enjeksiyonunun ardından yapılan görüntülemeler; kanserli dokuların tespiti, tedavi hedeflerinin belirlenmesi ve takip süreçlerinin yönetilmesinde kullanılacak. Kurulumun tamamlanmasıyla birlikte Düzce dışına gidilme zorunluluğunun önemli oranda azalması hedefleniyor.

Deneme çekimlerinin işleyişi:

Nükleer Tıp Uzmanı Uzman Doktor Yunus Çökerdenoğlu, cihazda çekim için izlenen adımları ayrıntılarıyla anlattı. "Öncelikle hastalarımızı teknik arkadaşlar karşıladıktan sonra belli formlarımız var. Onları eksiksiz bir şekilde dolduruyorlar. Daha sonra sıcak alan dediğimiz alana hastamızı alıyoruz. Burada dinlenme ve enjeksiyon odalarına alıyoruz." şeklinde başlayan süreç, radyoaktif maddenin ayarlanması, enjeksiyon ve hastanın yaklaşık bir saat dinlendirilmesiyle devam ediyor.

Çökerdenoğlu, hastaların bu bekleme süresince konuşmaması, sakız çiğnememesi ve hareketsiz kalmasının istendiğini belirtti. Ardından teknikerlerin çekim odasında hastayı en az 15-20 dakika sabit yatar pozisyonda tutarak görüntüleme yaptığını söyledi. İşlem genelinde hastaların toplamda "minimum 2 saat maksimum 3 saat" hastanede kalmaları beklendiğini vurguladı ve hastaların konforu için otomatik kapılar, sıcak/soğuk bölümler ve bekleme alanları hazırlandığını ekledi.

Hastalar ve hekimler için ne değişecek:

Nükleer Tıp Uzmanı Uzman Doktor Zeynep Işık, cihazın öncelikle onkoloji alanında kullanılacağını; Düzce'de daha önce bu olanak olmadığı için hastaların şehir dışına gitmek zorunda kaldığını hatırlattı. Işık, PET-CT'nin "tedavi takiplerini" kolaylaştıracağını, tedavi sonrası periyodik tetkiklerle hastaların durumunun güvenle izlenebileceğini belirtti. Ayrıca cihazın dermatolojik sorunlar, enfeksiyon hastalıkları ve bazı kan hastalıkları için de fayda sağlayacağı aktarıldı.

Işık, il sağlık yönetiminin hedefleri arasında radyoterapi ünitesinin kurulmasının da bulunduğunu, bu ünitede uygulanan tedavi protokollerinin hangi bölgelere ışın verileceğinin PET-CT görüntüleri üzerinden belirleneceğini ifade etti. Böylece hem tanı hem de hedefe yönelik tedavi planlamasının aynı merkezde yürütülmesi amaçlanıyor.

Kurulum süreci, yetkilendirme ve personel:

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Sinan Özdemir, cihazın Sağlık Bakanlığı değerlendirmesi, ihale süreci ve yüklenici firmanın takvimine ilişkin bilgiler verdi. Özdemir, "Aralık değerlendirmesi sonrası Ocak ayında resmi tebliğ geldi; nisanla başlayan ihale sürecini Mayıs itibarıyla tamamladık" diyerek kurulum takvimini özetledi. Ayrıca Nükleer Düzenleme Kurulu tarafından cihazın teknik şartlarının hazırlanmakta olduğunu ve deneme çekimlerinin bu aşamadan sonra gerçekleştirildiğini söyledi.

Başhekim Özdemir, cihazın devreye girmesiyle birlikte personel atamalarının da sağlandığını; Hematoloji uzmanı ve iki nükleer tıp uzmanı dahil gerekli ekip kadrosunun oluşturulduğunu belirtti. Bu sayede il halkının cihaza erişiminin ve görüntülerin değerlendirilmesinin hastane bünyesinde yapılacağı vurgulandı.

Hastaların şehir dışına gitme ihtiyacı ortadan kalkacak ifadesiyle konuşan Özdemir, cihazın ilde tanı, tedavi ve takip süreçlerini merkezileştirerek hem maddi hem de manevi yükleri hafifleteceğini belirtti. Ayrıca cihazın ildeki tek PET-CT olmasının üniversite hastanesine de hizmet verme potansiyelini taşıdığı kaydedildi.

Yetkililer, PET-CT ile eş zamanlı olarak kurulması planlanan radyoterapi ünitesi sayesinde bölge açısından daha bütüncül bir kanser tanı ve tedavi ağının oluşturulacağını; yatırımların gerçekleşmesinde valilik, milletvekilleri, belediye ve il sağlık müdürlüğünün yakından takipçi olduğunun altını çizdi. Başhekim Özdemir, bu desteğe teşekkür ederek cihazın Düzce halkına hayırlı olmasını diledi.

Hastane yönetimi ve ilgili uzmanlar, deneme çekimleri tamamlanıp cihaz resmen hizmete girdiğinde, hasta yönlendirme, tedavi planlama ve takip süreçlerinde yerel kapasitenin önemli ölçüde güçleneceğini belirtiyor. Bu adımın özellikle onkolojik tanı-tedavi zincirinde zaman ve maliyet açısından hastalara avantaj sağlayacağı öne çıkıyor.

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ'NDE KURULUMU TAMAMLANAN PET-CT CİHAZINDA DENEME ÇEKİMLERİ BAŞLADI.