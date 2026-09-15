Adnan Menderes 65. yılında Çakırbeyli'de anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanlarından Adnan Menderes, idamının 65. yıl dönümünde memleketi Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesinde düzenlenecek programla anılacak. Menderes, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada'da yargılanmış ve 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı Adası'nda idam edilmişti.

program akışı:

Anma etkinliği 17 Eylül 2026 Perşembe günü Çakırbeyli Köy Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik saat 17.00'de lokma hayrıyla başlayacak, saat 18.00'de anma programına geçilecek. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti yer alacak; ardından yapılan konuşmalarda Menderes'in siyasi yaşamı ile eğitim alanındaki politikalarına odaklanılacak.

Program kapsamında şu konuşmalar planlandı: Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu "Türk Siyasal Hayatında Adnan Menderes" başlıklı konuşmayı yapacak. Doç. Dr. Adil Adnan Öztürk "Adnan Menderes ve Eğitim" konusunu, Doç. Dr. Yakup Kaya ise "Menderes Dönemi Din Eğitimi" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Anma programının ardından saat 19.05'te katılımcılara yemek ikramı yapılacak ve etkinlik 20.00'de sona erecek.

fotoğraf sergisi ve ziyaret:

Program öncesinde Çakırbeyli Köy Meydanı'nda Adnan Menderes'in hayatından karelerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi açık olacak. Sergi, etkinliğe gelen vatandaşların ziyaretine açık tutulacak ve anma programı çerçevesinde Menderes'in yaşamı ile döneme ilişkin görsel bir bellek oluşturması amaçlanıyor.

Etkinlik, hem Menderes'in siyasi kariyerinin ve eğitim politikalarının değerlendirilmesine olanak tanıyacak bir panel niteliğinde düzenlenmiş olup, katılımcılar için hazırlanan ikramlar ve sergi ile birlikte toplumun farklı kesimlerinden ziyaretçilere açık olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ESKİ BAŞBAKANLARINDAN ADNAN MENDERES, 17 EYLÜL 1961’DE İDAM EDİLİŞİNİN 65. YIL DÖNÜMÜNDE MEMLEKETİ AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNE BAĞLI ÇAKIRBEYLİ MAHALLESİ’NDE DÜZENLENECEK PROGRAMLA ANILACAK.