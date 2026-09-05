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Düzce’de sınıflara ulaşacak kitapların dağıtım süreci yerinde değerlendirildi

Gülşen Özer ile şube müdürü, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda ders kitaplarının okullara zamanında ve eksiksiz ulaştırılma sürecini inceledi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Düzce’de sınıflara ulaşacak kitapların dağıtım süreci yerinde değerlendirildi

Düzce'de ders kitapları dağıtım süreci yerinde incelendi:

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürünün katılımıyla gerçekleşen incelemede, depo ortamında ders kitaplarının okullara ulaştırılma zinciri gözden geçirildi. Yetkililer, dağıtım çalışmalarının planlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

dağıtımın öncelikleri:

İncelemede, öğrencilerin ders kitaplarına eğitim-öğretim yılının başlangıcında eksiksiz şekilde ulaşmasının öncelik olduğu vurgulandı. Bu hedef doğrultusunda sevkiyat ve dağıtım süreçlerinin koordinasyonu ile lojistik takibinin yapıldığı aktarıldı.

yapılan çalışmaların kapsamı:

Yetkililer, kitapların okullara zamanında ve eksiksiz ulaştırılması için yürütülen tüm işlemlerin titizlikle devam ettiğini bildirdi. Depoda yapılan yerinde inceleme, sürecin her aşamasında kontrol mekanizmalarının uygulandığını ortaya koydu.

DÜZCE’DE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN KULLANACAĞI DERS KİTAPLARININ DAĞITIM...

DÜZCE’DE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN KULLANACAĞI DERS KİTAPLARININ DAĞITIM SÜRECİ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNDA YERİNDE İNCELENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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