kış tedbirleri ve zorunlu ekipmanlar:

Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmalarına başladı. Yapılan açıklamada, olumsuz hava ve yol koşullarında güvenliğin öncelikli olduğu ve bu nedenle sürücülerle yoğun bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

önerilen ekipmanlar ve uyarılar:

Ekipler, araçlarda kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulmasının önemine dikkat çekti. Bu donanımların zorlayıcı yol koşullarında müdahaleyi kolaylaştıracağı ve olası aksaklıkların azaltılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Ayrıca hızın hava ve yol şartlarına göre ayarlanması gerektiği; olumsuz hava koşullarında daha dikkatli ve kontrollü araç kullanmanın hayati olduğu konusunda sürücüler uyarıldı.

denetimler ve halk bilgilendirmesi:

Yetkililer, kış mevsimi boyunca güvenlik odaklı denetim ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi. Sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan kurum, yol güvenliğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Jandarma ekiplerinin ilettiği mesaj kısa ve net: Güvenli bir kış için kurallara uyalım.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK EKİPLERİ, YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE SÜRÜCÜLERE YÖNELİK TEDBİR VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. EKİPLER, KIŞ ŞARTLARINDA GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN EKİPMANLAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU.