Mudanya Egerce'de yasak avcılığa kararlı müdahale: canlı kum şırlanları korundu

Egerce Mahallesi'nde yapılan denetimde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma, yasak alanda avlanan canlı kum şırlanlarını alıp doğaya geri bıraktı.