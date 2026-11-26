Lider Çocuk Tarım Kampı yerinde öğrenmeyi hedefledi:

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen kamp, bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı kapsamında 'Çocuk, Kadın, İklim' temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi ve Şehit Nurgül-Bayram Aladağ İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla hayata geçirildi.

Teknik gezilerde hangi tesisler ziyaret edildi:

Program kapsamında öğrenciler; Simge Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası, Munzur Unlu Mamuller Fabrikası ile Arıcılar Birliğine bağlı Bal Paketleme Tesisi'ni ziyaret etti. Gezilerde öğrencilere tarımsal üretim süreçleri, hammadde işleme ve son ürünün paketlenmesine kadar olan aşamalar hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

Kampın hedefleri ve kapanış:

Kampın amaçları arasında doğa ve çevre bilincini geliştirmek, gıda güvenliği farkındalığı oluşturmak, kadın çiftçilerin üretimdeki rolünü tanıtmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek yer aldı. Program, öğrencilere verilen katılım belgeleri ve hediyelerle sona erdi; etkinlik, çocukların üretimi sahada görerek öğrenmesini sağlamayı hedefledi.

TUNCELİ’DE DÜZENLENEN LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI KAPSAMINDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, GIDA ÜRETİM TESİSLERİNİ ZİYARET EDEREK TARIMSAL ÜRETİM VE GIDA İŞLEME SÜREÇLERİNİ YERİNDE GÖZLEMLEDİ.