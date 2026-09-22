Düzce'de yasa dışı bahis çetesine büyük darbe: hesaplarda 5,2 milyar lira hareketi tespit edildi

Düzce'de operasyonun kapsamı:

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 18 Eylül 2026 Cuma günü düzenlenen operasyonda toplam 58 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanırken, diğer 47 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynattıkları, oynanmasına yer veya imkân sağladıkları ya da bu oyunlarla bağlantılı para nakline aracılık ettikleri iddiaları yöneltildi.

Mali tespitler ve dijital kayıtlar:

İncelemelerde, ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporları detaylı biçimde değerlendirildi. Yapılan tespitlerde bazı şüphelilerin işsiz veya düşük gelir seviyesine sahip olmalarına rağmen banka hesaplarında ekonomik ve sosyal durumlarıyla bağdaşmayan ölçüde hareketlilik olduğu belirlendi. Hesaplardaki toplam para hareketinin 5 milyar 242 milyon 860 bin TL olduğu kaydedildi.

Bu tür yüksek tutarlı para akışlarının saptanması, soruşturmanın mali boyutunu öne çıkardı ve dijital verilerle birlikte soruşturma dosyasına önemli deliller kazandırdı.

Ele geçirilen materyaller ve adli süreç:

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 fişek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara ilişkin adli sürecin devam ettiği, delillerin değerlendirilmesi ve takibine yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma, banka hareketlerinin izlenmesi, dijital verilerin çözümlenmesi ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili birimlerin koordinasyonuyla ilerleyecek.

Düzce’de yasa dışı bahis operasyonu: 58 gözaltı