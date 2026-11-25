Galatasaray hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başladı. Antrenmanı Teknik Direktör Okan Buruk yönetti ve takım günü planlı bir çalışma ile tamamladı.

antrenmanın içeriği:

Seans dinamik ısınmayla başladı; devamında koşu ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı. Antrenman, oyuncuların tempo ve pas sürekliliğini korumaya yönelik bölümler içerdi ve günün son bölümünde çift kale maç oynandı. Bu tür uygulamalar, taktiksel düzen ve maç ritmi açısından vurgulanan konular oldu.

gelecek program:

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına ara vermeden devam edecek. Takım bir sonraki çalışmasını 27 Kasım Cuma günü saat 11.00'de yapacak ve teknik ekip, planlı idmanlarla hem fiziksel hem taktiksel açıdan Beşiktaş maçına hazırlanmayı hedefliyor.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI DERBİNİN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.