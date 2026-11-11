Düzce'nin deprem hafızası: Makas'tan 12 kasım anması

Vali Makas'tan 12 Kasım mesajı

Düzce Valisi Mehmet Makas, 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin 27. yıldönümünde bir anma mesajı yayımladı. Makas, bölgenin deprem gerçeğine dikkat çekerken, kayıpların unutulmaması ve geleceğe dönük tedbirlerin sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Depremin bilançosu ve tarihsel bağlamı:

Vali Makas, söyleminde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile bağlantıya dikkat çekerek, aradan 87 gün sonra 12 Kasım 1999 tarihinde, saat 18.57'de Kaynaşlı merkezli olarak meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin Düzce'yi derinden sarstığını hatırlattı. O dönemde yaşanan yıkımda, 316'sı Kaynaşlı olmak üzere toplam 845 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini; 2.678 kişinin de yaralandığını belirtti.

Makas, şehrin deprem sonrası yolculuğuna ve daha yakın tarihteki sarsıntılara da değindi: 23 Kasım 2022'de Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını, bu olayda can kaybı olmadığını; ayrıca 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiklerimizin acısının hâlâ yüreklerde sürdüğünü ifade etti.

Yeniden inşa, alınan önlemler ve çağrı:

Vali Makas, doğrudan afet yönetimi ve kentsel dönüşüm politikalarına dikkat çekerek, Düzce'nin yaşadığı acıların ardından devlet ve millet dayanışmasıyla yeniden inşa edildiğini söyledi. İl olma sürecine ilişkin olarak 9 Aralık 1999'da Düzce'nin il statüsü kazandığını ve sonrasında gelen teşvikler ile yatırımların depremin yaralarının sarılmasında etkili olduğunu vurguladı.

Makas, alınan kararlar kapsamında risklerin bertaraf edilmesine yönelik adımların atıldığını; özellikle yatay mimari anlayışının yerleşmesinin hedeflendiğini belirtti. Eğitimden sağlığa, kültürden ekonomiye kadar sürdürülen kalkınma çalışmalarıyla şehrin bölgesel bir güç olma yönünde ilerlediğini kaydetti.

Vali, depremle ilgili temel gerçeği hatırlatarak şunları söyledi: 'Deprem değil, tedbirsizlik ve doğru inşa edilmeyen binalar can kayıplarına sebep olur'. Bu sözün önemine dikkat çeken Makas, vatandaşlara coğrafyanın riski göz önünde bulundurularak sağlam yapılar inşa etmeleri ve afetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Ayrıca tüm hemşehrilerini AFAD Gönüllüsü olmaya davet eden Makas, benzer acıların yaşanmaması için hem kamu hem bireysel düzeyde sürekli hazırlık yapılmasının gerekliliğini yineledi. Mesajını afetlerde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek ve ülke çapında benzer felaketlerin tekrarlanmamasını dileyerek sonlandırdı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS 12 KASIM DÜZCE DEPREMİNİN YILDÖNÜMÜ İÇİN BİR MESAJ YAYINLADI.