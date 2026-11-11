Engelsiz yaşam merkezi Zeynep ve ailesinin umudunu tazeledi

Engelsiz yaşam merkezi Zeynep'in gelişiminde belirleyici oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, özel ihtiyaçlı bireylerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Merkezin sunduğu çok yönlü eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri, serebral palsi (SP) tanısı ile dünyaya gelen 14 yaşındaki Zeynep ve ailesinin yaşam kalitesinde somut değişikliklere yol açtı.

Merkezin sunduğu hizmetler:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki merkez, fizik tedavi, hidroterapi, yüzme, müzik ve eğitim programları gibi kapsamlı uygulamalarla bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini destekliyor. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezleri arasında yer alıyor ve sunduğu imkânlarla ailelerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Merkezdeki programlar, bireye özel yaklaşım ve nitelikli eğitim kadrosu ile birleşerek günlük yaşama katılımı artırmayı, motor becerileri ve iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Hizmetlerin ailelere erişimini kolaylaştırmak için servis uygulamaları da sağlanıyor.

Zeynep ve ailenin deneyimi:

Zeynep’in annesi Ayşe Özdemir, kızının doğumundan bu yana geçen zorlu süreci ve merkezin katkılarını içtenlikle anlattı. Özdemir, "Zeynep özel çocuğumuz, çok naiftir. Öğretmenlerini çok sever. Çok zorlu süreçlerden geçti. Doğduğunda yaşamaz dediler. Çok şükür Zeynep şu anda çok iyi. 5-6 yaşına kadar oturmadı, boynunu tutamadı ama şimdi gayet güzel, yürümeye başladı. Evde derslerini yapar, sesi çok güzeldir, şarkı söylemeyi sever" sözleriyle duygularını paylaştı.

Anne Özdemir, benzer durumdaki ailelere de umut mesajı vererek, "Bize Zeynep yaşamaz dediler. Biz bu halini gördükçe çok gururlanıyor, seviniyoruz. Böyle aileler varsa hiç umutlarını kaybetmesinler. ‘Boşuna götürme’ diyenler, ‘yürümez’ diyenler oldu ama Zeynep şu anda çok iyi" dedi.

Özdemir, merkezin fiziki imkânları ve çalışanların yaklaşımından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bu kadar büyük bir yer olduğunu bilmiyorduk. Hocamızın peşinden geldik, eşim getirdi. Servisle evden alıyorlardı, buraya geldik, gayet güzel. İnsanları, öğretmenleri, samimiyetleri o kadar iyi ki Allah’tan böyle bir yeri keşfettik" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkez, fizik tedaviden hidroterapiye, eğitimden sosyal ve kültürel faaliyetlere uzanan geniş bir yelpazede hizmet vererek özel ihtiyaçlı bireylerin gelişim yolculuğuna eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönül belediyeciliği vizyonu doğrultusunda sürdürülen bu çalışmalar, hem bireylerin hem de ailelerin yaşam kalitesine katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir’in Engelsiz Yaşam Merkezi, Zeynep ve ailesinin umudu oldu