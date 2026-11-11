Güç birliğiyle Düzce için ortak adım

ziyaretin ayrıntıları:

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ile yönetim kurulu ve üyelerinden oluşan heyet, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)nu ziyaret etti. Karşılıklı tebrik ve iyi dileklerin iletildiği görüşmede DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ile meclis üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette iki kurumun Düzce'nin ortak menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket etme eğilimi üzerinde duruldu. Şengüloğlu, üyelerin büyük oranda ortak olduğunu belirterek, bugüne kadar süregelen iletişimin yeni dönemde de en üst seviyede devam edeceğini vurguladı.

ortak hedefler ve iş birliği kültürü:

Şengüloğlu konuşmasında, DTSO ve MÜSİAD arasındaki yüksek iş birliği kültürünün Düzce'nin gelişimi için bir avantaj olduğunu ifade etti ve kurumların güç birliği yaparak bölgesel kalkınma için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Bu yaklaşımın, yerel ekonomiye ve üyelere doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ise, ortak projelerle üyelere, sosyal hayata ve bölgeye katma değer sağlamaya gayret ettiklerini belirtti ve DTSO'nun MÜSİAD için önemli bir paydaş olduğunu yineledi. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

MÜSİAD DÜZCE ŞUBE BAŞKANI ÖZGÜR SAĞLAM, YÖNETİM KURULU VE ÜYELER, DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NI (DTSO) ZİYARET EDEREK YENİ MECLİSE BAŞARILAR DİLEDİLER.