Engelleri aşan bir merkez: zeynep ve ailesine umut veren eğitim ve rehabilitasyon

Merkezin aileye dokunan hizmetleri

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi çatısı altında özel gereksinimli bireylere yönelik kapsamlı hizmetler sunuyor. Belediye tarafından hayata geçirilen bu merkez, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi desteklemeyi amaçlayan eğitim ve rehabilitasyon programlarıyla öne çıkıyor. Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vurgulanan gönül belediyeciliği anlayışı doğrultusunda yürütülüyor ve Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki sosyal belediyecilik uygulamalarının somut örneklerinden biri olarak tanımlanıyor.

Zeynep'in gelişim yolculuğu:

Ailelerin merkeze yönelişi ve merkezin katkıları arasında ön plana çıkan hikâyelerden biri, serebral palsi tanısıyla dünyaya gelen 14 yaşındaki Zeynep ve ailesinin yaşadıkları. Doğum sonrası dönemde yaşam şansı düşük görülen Zeynep, yıllar içinde sabır, düzenli terapi ve uygun eğitim desteğiyle önemli ilerlemeler kaydetti. Annesi Ayşe Özdemir, kızının erken dönemlerde oturma ve baş kontrolü gibi temel hareketleri kazanamadığını ancak zamanla bu becerileri geliştirdiğini, şimdi yürümeye başladığını ve okul yaşamında aktif olduğunu aktarıyor.

Merkezin sunduğu uygulamalar ve aile deneyimi:

Aileler merkezin fiziki kapasitesinden, eğitim kadrosunun yaklaşımından ve personelin samimiyetinden övgüyle bahsediyor. Özdemir, merkezin büyüklüğü ve sunduğu imkânları ilk geldiklerinde daha iyi tanıdıklarını, servis hizmeti ve yönlendirmenin kendileri için belirleyici olduğunu belirtiyor. Merkezde verilen uygulamalar arasında hidroterapi, yüzme, fizik tedavi ve müzik dersleri bulunuyor; bu çalışmaların Zeynep’in günlük yaşam becerilerinin ve sosyal katılımının artmasına katkı sağladığı aile tarafından vurgulanıyor.

Merkez, yalnızca tıbbi ve eğitsel destek sunmakla kalmıyor; aynı zamanda özel bireylerin kültürel ve sosyal faaliyetlerle toplumla daha güçlü bağlar kurmasına yardımcı oluyor. Bu bütüncül yaklaşım, ailelerin moralini yükselten ve uzun vadeli gelişimi destekleyen bir çerçeve oluşturuyor.

ailelere mesaj ve umut:

Zeynep’in annesi, benzer süreçlerden geçen ailelere umut verici bir çağrı yapıyor: umudu kaybetmemek. Kızının ‘yürümez’ ya da ‘yaşamaz’ denilen dönemleri geride bırakarak bugünlere gelmesi, doğru destek ve kararlılıkla elde edilen ilerlemelerin somut göstergesi olarak sunuluyor. Aile, merkezin sağladığı yönlendirme ve uygulamaların kararlarında belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, fizik tedaviden hidroterapiye, eğitimden sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar uzanan hizmet yelpazesiyle özel bireylerin gelişim yolculuğuna eşlik etmeye devam ediyor. Merkezin çok yönlü desteği, hem bireylerin hem de ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor ve yerel yöneticilerin sosyal hizmet anlayışının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

SEREBRAL PALSİ TANISIYLA DÜNYAYA GELEN 14 YAŞINDAKİ ZEYNEP, BESİME ÖZDERİCİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM VE REHABİLİTASYON HİZMETİ ALIYOR