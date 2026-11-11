Kaynaşlı depremi sonrası 27 yılda yatay mimaride güvene yöneldi

Kaynaşlı'da 27. yıl anma ve yeniden yapılanma değerlendirmesi

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, ilçenin deprem sonrası geçirdiği dönüşümü ve geleceğe yönelik yapılaşma hedeflerini değerlendirdi. Altundal, yaşanan acıların hafızalarda yer ettiğini ancak Kaynaşlı'nın yeniden toparlandığını ve güvenlik odaklı projelerle geleceğe hazırlandığını vurguladı.

Efdal Altundal'ın anıları ve taziye:

Altundal, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirterek taziye dileklerini iletti: Her şeyden önce, 12 Kasım 1999 depreminde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum. O dönemde ilçede büyük yıkım yaşandığını hatırlatan Altundal, 545 kişinin yaralandığını ve 1.500'ün üzerinde yapının yerle bir olduğunu ifade etti.

Yeniden yapılanma, ilçe statüsü ve altyapı önlemleri:

Depremin ardından Düzce'nin il, Kaynaşlı'nın ilçe statüsüne kavuşmasının yerel yeniden yapılanma sürecine katkı sağladığını söyleyen Altundal, kaymakamlık teşkilatının kurulması ve yerel yönetimlerin çabalarının toparlanmada etkili olduğunu belirtti. Devlet imkanlarının doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan başkan, eksiklerin olduğunu kabul ederek bu eksikleri gidermek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yatay mimari ve TOKİ planları:

Başkan Altundal, gelecekteki yapılaşmada deprem ve sel riskine karşı önlemlerin öncelikli olacağını açıkladı. Yeni konut projelerinde yatay mimari esas alınacak. Mevcut TOKİ konutlarının üç katı geçmediğini, yeni yapılacak TOKİ projelerinin de en fazla zemin artı üç kat (4 kat) olacak şekilde planlandığını belirtti. Altundal, ilçeyi hem deprem hem de sel afetlerine karşı daha güvenli hale getirmek için adımlar atıldığını vurguladı.

Geleceğe yönelik taahhüt ve kapanış:

Altundal, Kaynaşlı'nın yeniden ayağa kalkmayı başardığını söyleyerek daha sağlıklı ve güvenli yapılaşmaya öncelik vereceklerini ifade etti. Hem devlet desteğinin hem de yerel yönetimlerin katkısıyla ilçenin güvenliğini artırma çalışmalarının süreceğini, eksikliklerin giderilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü