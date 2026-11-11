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Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güngören'de 5 katlı binanın penceresinden içeri girmeye çalışırken yaklaşık 3 metre yükseklikte sıkışan şüpheli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

olayın gelişimi:

Olay, sabah saatlerinde Güngören Gençosman Mahallesi Damla Sokak adresindeki 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs bina yanından tırmanarak daire penceresinden içeri girmeye çalıştı. Bekçi olduğunu fark edince duruma göre davranan kişi, pencereden geçemeyince yaklaşık 3 metre yükseklikte sıkışarak asılı kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayı görenler, şüphelinin pencerede asılı kaldığı anları cep telefonu ile kaydetti; görüntüler olay anının saniye saniye kaydını oluşturdu.

müdahale ve kurtarma:

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ekiplerin merdiven ve halat desteğiyle yapılan müdahalesinin ardından sıkışan şahıs güvenli bir biçimde indirildi. Kurtarma sırasında itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması öne çıktı.

Kurtarılan şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi ve işlemler için ekiplerce gözaltına alındı. Olayda yaralanma olduğuna dair resmi bir bilgi aktarılmadı.

görüntülerin yansıması ve soruşturma:

Çevredekiler tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri, şüphelinin havada asılı kaldığı anları net şekilde kaydetti ve olay sonrası paylaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı; incelemeler, şüphelinin pencereden girme niyetiyle hareket ettiğine ilişkin ifadeler temelinde sürüyor.

Vatandaşların hızlı ihbarı ve itfaiye ile polis ekiplerinin koordineli müdahalesi, yaşanabilecek daha ağır sonuçları engelledi. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçlandıkça yetkili birimler tarafından bilgi verileceği belirtildi.

Güngören’de eve pencereden girmeye çalışan hırsız sıkışarak asılı kaldı: O anlar...

Güngören’de eve pencereden girmeye çalışan hırsız sıkışarak asılı kaldı: O anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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