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Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyeti, 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp'in bulunmasına yönelik HTS ve tanık incelemeleri sonucu ev arkadaşı dahil altı şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

Gözaltılar ve soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturmada, 2019'da kaybolan Sefa Soyalp (21) dosyasıyla ilgili yeni bir adım attı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olay öncesi ve sonrasına ilişkin iletişim kayıtları ve kişilerle irtibat incelemesi sonucu toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

HTS kayıtları ve yakalama süreci:

İncelemede Soyalp'in kullandığı hatlara ait HTS kayıtları değerlendirildi. Kayıtlarda Kırıkkale, İstanbul ve Ankara baz kayıtlarında Soyalp'in izlerinin olduğu tespit edildi. Özbekistan uyruklu olduğu belirtilen Sırojıddın A. ile İstanbul'da aynı evde kaldığı belirlenen Soyalp'in telefonunun 20 Ekim 2019 tarihinde kapandığı ortaya çıktı. Bu bulgu üzerine Soyalp'in kaybolmadan önce temas kurduğu kişiler belirlendi ve soruşturma kapsamında yakalananlar arasında ev arkadaşı olan Sırojıddın A. da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında adı geçen bazı şüphelilerin durumuna yönelik ayrıntılar da paylaşıldı: İki şüpheliden G.C.'nin cezaevinde tutuklu olduğu, diğer şüpheli Sırojıddın A.'nın annesi Shakhlo J.'nin ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.

Dosyadan çıkan iddialar:

Soruşturma sırasında dosyaya giren iddialar, Soyalp'in Kırıkkale'de babasına ait çantacıda çalıştığı dönemde başlayan bazı ilişki ve taşınma öykülerini içeriyor. Buna göre Soyalp'in aynı iş yerinde çalışan Esen Gül O. ile ilişki yaşadığı, sonrasında Esen Gül O.'nun üvey annesi Serap Ü. ile de yakınlaştığı öne sürüldü. Bu durumun küçük yerleşim yerinde duyulması üzerine anne ve kızın mahalle baskısından uzaklaşmak için Soyalp ile birlikte İstanbul'a taşındığı ve üç kişinin yaklaşık bir ay Sancaktepe'de aynı evde yaşadığı iddia edildi.

İstanbul döneminde Soyalp'in farklı kadınlarla da görüştüğü, bir tanışma aracılığıyla Özbekistan uyruklu Umida E. ile temas kurduğu ileri sürüldü. İddialara göre Soyalp, daha sonra Çekmeköy Merkez Mahallesi Eren Sokak'ta yaşayan ve aynı iş yerinde tanıştığı Sırojıddın A. ile birlikte yaşamaya başladı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Sırojıddın A., suçlamaları reddederken Türkçe bilmediğini söyledi; ancak yapılan incelemede konuşabildiği tespit edildi. İddialar arasında Soyalp'in Shakhlo J.'ye sarkıntılık yaptığı ve bunun evde tartışmaya yol açtığı, Sırojıddın A.'nın ise Soyalp'in telefonunu alıp evden ayrıldığı yönünde ifadeler de yer alıyor. Buna karşın telefonun konum bilgilerinin bir süre daha evden sinyal verdiği ve ifadelerle çeliştiği kaydedildi.

Ayrıca soruşturmada adı geçen Ahmet P.'nin, Shakhlo J. ile birlikte sık sık eve gidip geldiği ve Eyüpsultan ile Çekmeköy arasında hareketliliği tespit edildi. Soruşturma sürüyor, gözaltındaki kişilerin adli süreçleri devam ediyor.

SEFA SOYALP

SEFA SOYALP

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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