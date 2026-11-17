kaza yerinde yaşananlar

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Berke Baraj yolu Gökçayır köyü Tabaklar mevkiinde meydana gelen kazada, zeytin hasadından dönen işçileri taşıyan iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sonraki süreç

Sıcak müdahale gerçekleştiren sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanedeki tedavi süreçleri devam ediyor.

Kazanın oluş nedeniyle ilgili yetkililer inceleme başlattı; soruşturma kapsamında olay yerinde ve araçlarda yapılacak tespitler, çarpışmanın nasıl gerçekleştiğine ışık tutacak.

OSMANİYE’DE ZEYTİN HASADINDAN DÖNEN İŞÇİLERİ TAŞIYAN OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 10 YARALI