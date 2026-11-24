Kartepe'de orman operasyonunda yakalama

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekipleri, ormanlık alandaki bir kulübede saklanan aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde gerçekleştirildi.

takip ve tespit:

Yetkililer, şahsın uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemece verilen 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığını belirledi. Ekipler, yaptıkları istihbari ve saha çalışmaları sonucu şahsın ormanlık alanda bulunan bir kulübede saklandığını tespit etti.

operasyon ve gözaltı:

Orman içindeki kulübeye ulaşan polis ekipleri planlı operasyon düzenleyerek şahsı saklandığı yerde yakaladı ve gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmalar, emniyet birimleri tarafından sürdürüldü.

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDAKİ BİR KULÜBEDE SAKLANAN ARANAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANDI.