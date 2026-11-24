Büyükçekmece'de depo yangını kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:

Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Büyükçekmece Ulus Mahallesi İhsaniye Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş katındaki depoda bulunan elektrik malzemeleri henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

hasar ve can kaybı durumu:

Yangın sırasında binada bulunan diğer katlara sıçrama olmadığı, olayda ölü ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Depoda ise yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netleşeceği belirtildi.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE 4 KATLI BİNANIN GİRİŞİNDEKİELEKTRİK MALZEMELERİNİN BULUNDUĞU DEPODA YANGIN ÇIKTI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLÜRKEN DEPODA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.