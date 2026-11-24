şehirde görülen manzara:

Kocaeli’de akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr ve sağanak, kentin birçok noktasında cadde ve sokakların kısa sürede sularla kaplanmasına neden oldu. Bazı yollar adeta göle dönerken açık otoparklar suyla doldu ve park halindeki araçların bulunduğu alanlar etkilendi.

oluşan zarar ve görüntüler:

Yaşanan su baskınları cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntülerde suyun yollarda biriktiği, araçların zorlukla ilerlediği ve yaya trafiğinin aksadığı görülüyor. Belediye ekipleri ve ilgili birimler, etkilenen bölgelerde hasar tespit ve su tahliye çalışmaları için sevk edildi.

valiliğin uyarısı ve meteoroloji değerlendirmesi:

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine dayanarak yaptığı açıklamada Pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına beklediklerini bildirdi. Açıklamada rüzgâr hızının 50-70, yer yer 80-90 km/saat seviyelerine ulaşabileceği belirtilirken, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KOCAELİ'DE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI CADDE, SOKAK VE OTOPARKLARI SU BASTI. KENTİN BAZI NOKTALARINDA YOLLAR TAMAMEN SUYLA KAPLANDI.