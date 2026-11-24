olayın gelişimi:

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki S.K., iddialara göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi olarak mahalle sakinlerini rahatsız etti. Olayda şahsın sokağa kiremit fırlattığı, polis ekipleriyle görüşmeyi reddettiği ve daha sonra eline bıçak aldığı bildirildi.

Çevredekilerin kaygı ve ihbarları üzerine bölgeye güvenlik güçleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk temas girişimleri yanıtsız kaldı ve şahsın elindeki kesici alet evde yaşayanlar için artan bir tehdit unsuru oluşturmaya başladı.

özel harekât müdahalesi:

Şahsın polisle iletişim kurmayı reddetmesi ve elindeki alet nedeniyle riskin yükselmesi üzerine olay yerine özel harekât timleri çağrıldı. Özel harekât ekipleri, koordineli bir şekilde eve girerek şahsı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen S.K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde bulunan 112 ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, tedavi için hastaneye götürüldü.

Olay, mahallede kısa süreli tedirginliğe yol açtı; güvenlik güçlerinin kararını etkileyen unsurlar arasında şahsın elinde kesici alet bulunması ve polise yönelik iş birliğini reddetmesi öne çıktı. Yetkililer müdahalenin, çevre güvenliği ve mağduriyeti önlemeyi amaçladığını belirtti.

ELİNDE BIÇAKLA TAŞKINLIK YAPAN ŞAHSA ÖZEL HAREKATTAN OPERASYON