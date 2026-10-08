e-5'te zincirleme kaza: iki araç takla attı, iki kişi yaralandı

Silivri E-5 karayolunda öğle sonrası zincirleme kaza

Saat 17.00 sıralarında Silivri E-5 kara yolunun Tekirdağ istikameti üzerinde meydana gelen kazada, iddialara göre aşırı hız yapan bir aracın aynı yönde seyreden başka bir araca arkadan çarpmasıyla zincirleme çarpışma yaşandı.

Çarpmanın şiddetiyle öndeki araç yoldan çıkarak takla atıp ters dönerken, kazaya sebep olduğu belirtilen araç savrularak yaklaşık 200 metre boyunca taklalar atıp sürüklendi. Olayda toplam dört araç karıştı ve takla atan iki araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinde, arkadan çarpan aracın yüksek hızla ilerlediği ve çarpmanın ardından araçların kontrolünü kaybederek takla attığı görüldü. Görüntüler kazanın oluş şeklini ve çarpmanın şiddetini açıkça ortaya koyuyor.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılara sahada ilk müdahaleler yapıldıktan sonra her iki kişi de tedavi için Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı; yetkililer olayın nedeni ve kusur durumunu belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

E-5 karayolunda zincirleme kaza kamerada...Taklalar atıp metrelerce sürüklendi: 2 yaralı