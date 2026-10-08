Tosya'da savrularak devrilen kamyonun güvenlik kamerası görüntüleri

Kaza ve ilk bulgular:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, öğle saatlerinde D100 karayolu Tosya Organize Sanayi Sitesi mevkiinde meydana gelen kazada bir kamyon yoldan çıkarak devrildi. Araç, Samsun istikametinde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu ve yan yattı.

Kamyonun sürücüsü M.K. idaresindeki 27 ABE 46 plakalı araçta bulunan Burhan K. ve Kemal K. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Tosya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri:

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun aniden savrulduğu, birkaç takla attığı ve daha sonra yol kenarında yan yatmış biçimde durduğu görülüyor. Görüntüler, kazanın anlık olarak nasıl geliştiğine dair net bir kayıt sunuyor.

Müdahale ve taşıma:

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede yaralıların durumuna yönelik ilk değerlendirme yapıldı ve ambulansta gerekli tedavi sağlanarak her iki yaralı da Tosya Devlet Hastanesine nakledildi. Kazanın meydana geldiği nokta D100 karayolu olması nedeniyle trafik akışı etkilendi.

İki kişinin yaralandığı kamyon kazasının görüntüleri ortaya çıktı