Dolar 48,8471 +0,03%
Euro 55,7809 +0,22%
Bist 13.200,41 -0,39%
Altın Gram 6.781,44 -0,01%
EUR/USD 1,1396 +0,07%
Brent Petrol 98,25 +0,13%
--°

ebyü ile özbek üniversitesi ortak akademik çalışmaları güçlendirmeyi tartıştı

EBYÜ ile Özbekistan’daki University of Business and Science çevrim içi görüşmede tıp, eğitim ve araştırma odaklı kurumsal iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

ebyü ile özbek üniversitesi ortak akademik çalışmaları güçlendirmeyi tartıştı

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Özbekistan’daki University of Business and Science arasında akademik ve kurumsal iş birliği imkanlarının değerlendirildiği çevrim içi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile University of Business and Science Rektörü Prof. Dr. Kholmatov Dilshod Sattorjonovich katıldı; üniversitelerin üst yönetimleri ve uluslararası ilişkiler koordinatörleri de görüşmede yer aldı.

Görüşmede, iki kurum arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik mevcut durum ele alındı, öncelikli alanlar ve iş birliği modelleri üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar, akademik değişim, ortak araştırma ve eğitim programları ile bilgi ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaptı.

odak alanlar ve iş birliği biçimleri:

Toplantıda özellikle Tıp Fakültesi başta olmak üzere farklı akademik disiplinlerde ortak çalışmaların yürütülmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin paylaşılması ve akademik yayın/araştırma projelerinde iş birliği imkanları ele alındı. Ayrıca öğrenci ve personel hareketliliği ile ortak seminer, atölye çalışmaları ve çevrim içi ortak dersler gibi uygulamaların değerlendirilmesi gündeme geldi.

Taraflar, iki üniversite arasındaki ilişkilerin resmi bir çerçeveye kavuşturulması amacıyla karşılıklı anlaşmaların imzalanması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi. Bu mutabakat, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve planlanan iş birliklerinin hayata geçirilmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.

EBYÜ REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ

EBYÜ REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mikro kredilerle yeni ufuk: BAU akademik yıl açılışında mikro yeterlilikler öne...
images

Tarihi İskenderun lisesi yeniden eğitime hazırlanıyor
images

Erzin'de okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyon ön plana çıktı
images

Öğrencilerin kadrajından Babadağ: geçmişi bugüne taşıyan çalışma il birincisi ol...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mikro kredilerle yeni ufuk: BAU akademik yıl açılışında mikro yeterlilikler öne çıktı

Tekirdağ'da 7.5 senaryolu deprem tatbikatı için son hazırlıklar

Sultandağı'nda üreticilere kuşburnu ve badem üretiminde temel bilgiler aktarıldı

Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli teslim edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği