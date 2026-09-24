ebyü ile özbek üniversitesi ortak akademik çalışmaları güçlendirmeyi tartıştı

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Özbekistan’daki University of Business and Science arasında akademik ve kurumsal iş birliği imkanlarının değerlendirildiği çevrim içi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile University of Business and Science Rektörü Prof. Dr. Kholmatov Dilshod Sattorjonovich katıldı; üniversitelerin üst yönetimleri ve uluslararası ilişkiler koordinatörleri de görüşmede yer aldı.

Görüşmede, iki kurum arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik mevcut durum ele alındı, öncelikli alanlar ve iş birliği modelleri üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar, akademik değişim, ortak araştırma ve eğitim programları ile bilgi ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaptı.

odak alanlar ve iş birliği biçimleri:

Toplantıda özellikle Tıp Fakültesi başta olmak üzere farklı akademik disiplinlerde ortak çalışmaların yürütülmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin paylaşılması ve akademik yayın/araştırma projelerinde iş birliği imkanları ele alındı. Ayrıca öğrenci ve personel hareketliliği ile ortak seminer, atölye çalışmaları ve çevrim içi ortak dersler gibi uygulamaların değerlendirilmesi gündeme geldi.

Taraflar, iki üniversite arasındaki ilişkilerin resmi bir çerçeveye kavuşturulması amacıyla karşılıklı anlaşmaların imzalanması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi. Bu mutabakat, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve planlanan iş birliklerinin hayata geçirilmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.

EBYÜ REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ