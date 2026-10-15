Dolar 49,4128 +0,07%
Euro 55,5050 +0,47%
Bist 12.070,17 -0,40%
Altın Gram 6.641,38 +1,77%
EUR/USD 1,1211 +0,48%
Brent Petrol 105,94 -0,11%
--°

Ebyü'de öğrencilerin ulaşım talebine çözüm: üniversiteye dört elektrikli otobüs

Binali Yıldırım ile Prof. Dr. Muhittin Şimşek, EBYÜ'de öğrencilerle buluştu; rektör görüşmesi sonrası üniversiteye 4 elektrikli otobüs tahsis edilecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ebyü'de öğrencilerin ulaşım talebine çözüm: üniversiteye dört elektrikli otobüs

EBYÜ'de öğrencilerle buluşma ve önemli duyurular

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantı, üniversitenin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında düzenlenen söyleşi formatında gerçekleşti.

Söyleşide öne çıkan konular:

Programda öğrenciler eğitim, teknoloji, kariyer planlaması ve gelecek hedeflerine ilişkin sorular yöneltti. Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Kübra Pamukçuoğlunun yaptığı oturumda, Yıldırım ile Şimşek bilgi ve tecrübelerini aktardı; kişisel ve mesleki gelişime dair tavsiyeler verildi ve gençlerin mesleki yönelimlerine dair pratik öneriler paylaşıldı.

Ulaşım desteği kararı:

Öğrencilerin ulaşım talebi de gündeme geldi; bu talep üzerine Binali Yıldırımın, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile yaptığı görüşme sonucunda üniversiteye 4 elektrikli otobüs kazandırılacağı bildirildi. Kararın, kampüs içi ve çevresindeki ulaşım sorunlarına doğrudan yanıt vermesi bekleniyor.

Söyleşi, katılımcıların görüş alışverişinde bulunmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlik, öğrencilerle üst düzey isimler arasındaki doğrudan iletişimin örneği olarak değerlendirildi ve üniversite yaşamına yönelik somut bir destekle sonuçlandı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLAR KONSEYİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM VE TUSAŞ MOTOR SANAYİİ AŞ...

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLAR KONSEYİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM VE TUSAŞ MOTOR SANAYİİ AŞ (TEI) YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUHİTTİN ŞİMŞEK, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığında gençlik programı yeni döneme girdi
images

Karabük'te öğretmen odası buluşmalarıyla eğitimde birlik ve güvene odaklanma
images

EBYÜ’de eğitim ve kent iş birliğine odaklı yeni dönem hazırlığı
images

EBYÜ'de yeni akademik yıl: dijital dönüşüm ve kampüs ulaşımına yatırım

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartal'da teyakkuz: belediye ekipleri yağış ve fırtınaya anında müdahale ediyor

Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı

Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi

Durres'te Türk haltercilerden dördüncü günde beş madalya

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı