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Karabük Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığında gençlik programı yeni döneme girdi

Karabük Üniversitesi ile İŞKUR iş birliğinde yürütülen Gençlik Programı 2026-2027'de de sürecek; başvurular 13-17 Ekim'de alınacak, katılımcılar noter kurasıyla belirlenecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığında gençlik programı yeni döneme girdi

Karabük Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığında gençlik programı yeni döneme girdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında yürütülen İŞKUR Gençlik Programı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da uygulanmaya devam edecek. Program, öğrencilere hem maddi destek hem de iş hayatına ilişkin deneyim sağlama amacını taşıyor.

sözleşme ve imza töreni:

Yeni dönem sözleşmesi, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ile İŞKUR Karabük İl Müdürü Sinan Karademir tarafından düzenlenen törenle imzalandı. İmzalanan anlaşma, kurumlar arasındaki iş birliğinin sürdürüleceğini ve programın planlandığı şekilde hayata geçirileceğini teyit etti.

başvuru ve seçme süreci:

Programa başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından programa katılacak öğrenciler, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Seçim yöntemi ve başvuru takvimi öğrencilere duyurulacak şekilde organize edilecek.

İŞKUR Gençlik Programı'nın hedefi, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını destekleyerek istihdam edilebilirliklerini artırmak ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamaktır. KBÜ ve İŞKUR iş birliği, programın sürdürülebilirliğini ve şeffaf seçme süreçlerini ön plana çıkarıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN İŞKUR GENÇLİK...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DA DEVAM EDECEK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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