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Karabük'te öğretmen odası buluşmalarıyla eğitimde birlik ve güvene odaklanma

Nevzat Akbaş, öğretmen buluşmasında eğitimde birlik, okul güvenliği ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle değer odaklı eğitim hedeflediklerini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Karabük'te öğretmen odası buluşmalarıyla eğitimde birlik ve güvene odaklanma

öğretmenler odasında istişare ve birlik vurgusu

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Öğretmenler Odası Buluşması" kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantıda Akbaş, kentteki eğitim camiasının birbirine bağlı bir aile gibi çalıştığını ve bu anlayışın eğitim kalitesine olumlu yansıdığını ifade etti.

eğitimde aileleşme ve kalite:

Akbaş, öğretmenlerin huzurunun öğrencinin huzuruna, bunun da velilere yansıyacağına dikkat çekerek, "Öğretmenlerimiz huzurluysa öğrencilerimiz de huzurlu olur. Öğrencilerimizin huzuru ise velilerimize yansır." dedi. Nitelikli ve donanımlı öğretmen kadrosunun özverili çalışmalarıyla eğitimin kalitesinin daha da yükseltileceğini belirtti.

okul güvenliği ve paydaş iş birliği:

Okul güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Akbaş, okulların güvenli bir eğitim ortamı sunmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. "Okullarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla bahçe görevlilerimiz, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz," ifadeleriyle, güvenlik personeli ve kolluk kuvvetleriyle yapılan eşgüdümü öne çıkardı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve öğrenci gelişimi:

Akbaş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını; sosyal, kültürel, ahlaki ve kişisel gelişimin de bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı. Öğrencileri millî ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmenin hedeflendiğini aktardı.

Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarının etkin kullanılmasının önemine işaret eden Akbaş, öğrencilerin akademik ve duygusal gelişimlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Rehber öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin teneffüslerde, koridorlarda ve okul bahçelerinde öğrencilerle sürekli iletişim kurması gerektiğini söyleyerek, "Her öğrencimizin kendisini değerli hissettiği, güvenli ve destekleyici bir okul iklimi oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

sürekli diyalog: her cuma açık kapı

Akbaş, öğretmenlerle doğrudan iletişime büyük önem verdiklerini, okul ziyaretleri ve öğretmen odası buluşmalarının yanı sıra her cuma günü düzenledikleri randevusuz buluşmaları da hatırlattı. "Her cuma saat 16.00’da öğretmenlerimizle randevusuz olarak bir araya geliyoruz. Öğretmenlerimizin taleplerini, önerilerini ve karşılaştıkları sorunları doğrudan dinliyor, dertlerine ortak oluyor ve birlikte çözüm üretiyoruz," sözleriyle katılımcı yönetim anlayışını özetledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve yerel uygulamaların değerlendirilmesiyle sona erdi; Akbaş, okul, aile ve çevre iş birliğiyle elde edilen başarıların daha da ileri taşınacağına dair güvenini yineledi.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, &quot;ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMASI&quot; ÇERÇEVESİNDE...

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, "ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMASI" ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMENLERLE İSTİŞARELERDE BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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