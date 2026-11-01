Eczacıbaşı Peron İstanbul evinde Manisa'yı set vermeden yendi

maçın özeti:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u etkili bir oyunla 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, servis ve bloklarda gösterdiği disiplinle maç boyunca ritmini korudu ve kritik anlarda rakibine alan vermedi.

setlerin kırılma anları:

Maçın ilk seti 30-28 gibi dengeli bir sonuçla tamamlanırken, ikinci sette Eczacıbaşı Peron İstanbul'un üstün performansı farkı açtı ve seti 25-11 ile hızlıca hanesine yazdırdı. Üçüncü sette kontrollü oyunla sonuca giden ev sahibi ekip, seti 25-20 alarak karşılaşmayı noktaladı.

kadrolar, hakemler ve süre:

Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta

Hakemler: Nurper Özbar, Yusuf Kaynar

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ezel, Antropova, Ishikawa, Rettke, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Yaprak, Uzelac, Weitzel

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur, Fatma Nur, Leite, Begic, Firdevs, Rasinska, Işıl (L), Vanjak, Sude, Mısra, Melis (L)

Set skorları: 30-28, 25-11, 25-20. Maçın tamamlanma süresi 89 dakika olarak kaydedildi (38, 21, 30 dakika).

Genel olarak Eczacıbaşı Peron İstanbul, ev sahibi avantajını iyi kullanarak hem dar anlarda soğukkanlı kaldı hem de daha dengeli bir kadro rotasyonu ile ligdeki konumunu güçlendirdi.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 6. HAFTASINDA EVİNDE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’U 30-28, 25-11 VE 25-20’LİK SET SKORLARIYLA 3-0 MAĞLUP ETTİ.