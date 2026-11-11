Edebiyat günleri Ahmet Telli anısına şiirlerle dolacak

Edebiyat günleri Ahmet Telli'yi anıyor:

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen Edebiyat Günleri, etkinliğin önceki danışmanlarından şair Ahmet Telli'nin anısına ayrılan programlarla gerçekleşecek. Telli, 10 Temmuz'da hayatını kaybetmişti ve anma töreni için adının verildiği Ahmet Telli Parkı merkezde yer alacak.

Anma töreni ve şiir söyleşisi:

Program kapsamında 13 Kasım Cuma günü saat 10.30'da Ahmet Telli Parkı'nda bir anma töreni düzenlenecek. Ardından, 14 Kasım Cumartesi saat 15.00'te Erdal İnönü Kent Parkı'nda "Ahmet Telli'den bize kalan" başlıklı bir söyleşi yapılacak. Söyleşinin sunuculuğunu Kamile Yılmaz üstlenecek; konuşmacılar olarak Füsun Demiray, Ayşe Kural ve Oya Uysal yer alacak. Etkinlikte Modern Zamanlar Şiir Topluluğu üyeleri Sena Aydın, Sena Demir, Yeşim Taşdelen ve Yağmur Zunluoğlu Telli'nin şiirlerini seslendirecek.

Şairler ve öykücüler programı:

Edebiyat Günleri'nin açılış gününde şairler ve öykü yazarlarının görüşmeleri öne çıkıyor. Saat 15.00'te Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) salonunda düzenlenecek Şairler Buluşması'nın sunuculuğunu Turgay Değirmenci yapacak. Bu bölümde Nihat Behram, Nurduran Duman ve Kaan Eminoğlu edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Öykücüler buluşması ve katılımcılar:

Günün ikinci etkinliği saat 17.30'da Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV) evsahipliğinde gerçekleşecek Öykücüler Buluşması olacak. Moderatörlüğünü İbrahim Dağhan'ın üstleneceği oturumda Hüseyin Akyüz, Barış Erdoğan, Engin Kükre ve Kamile Yılmaz konuşmacı olarak katılacak.

Kaleiçi'nde gezi, şiir ve müzik:

13 Kasım Cuma günü saat 12.00'de şair ve arkeolog İdris Özyol rehberliğinde bir Kaleiçi gezisi düzenlenecek. Gezide kent merkezinin tarihî ve kültürel dokusu şair ve yazarların katılımıyla yakından tanıtılacak.

Şiir sokakta ve akşam konseri:

Aynı gün saat 15.00'te Kaleiçi Hıdırlık mevkiinde gerçekleştirilecek "Şiir Sokakta" etkinliğinde Aktif Felsefe Topluluğu'nun "Sokrates'le Beş Çayı" adlı oyunu izleyiciyle buluşacak; konuk şairler şiirlerini seslendirecek. Günün kapanış etkinliği saat 19.30'da Bilgece Kültür Evi'nde yapılacak şiir ve müzik konseri olacak. Konserin düzenleyicisi Vedat Sümbül, onur konuğu ise Nihat Behram olacak. Programda Neslihan Altun, Nurduran Duman, Kaan Eminoğlu, Oya Uysal ve Hüseyin Cahit Kerse de yer alacak.

Edebiyatın geleceği oturumları:

14 Kasım Cumartesi günü Erdal İnönü Kent Parkı'ndaki oturumlar, "Değişen İklim ve Kent Ekseninde Edebiyatın Geleceği" başlığı altında iki bölümde düzenlenecek. Saat 10.30'daki ilk oturumun sunuculuğunu Tuncer Çetinkaya üstlenirken, panelist olarak Murat Batmankaya, Prof. Dr. Ahmet İnam ve Yusuf Yavuz konuşacak. İkinci oturum saat 12.00'de başlayacak; moderatörlüğünü Tecelli Sırma yapacak ve konuşmacılar arasında Prof. Dr. Cihan Camcı, Barış Erdoğan ile Hüseyin Çağlar İnce bulunacak.

"Aydın" sorunu üzerine bir oturum:

Günün son söyleşisi saat 16.30'da "Değişen Ülke Fonunda ‘Aydın’ Sorunu" başlığıyla gerçekleştirilecek. Oturumun sunuculuğunu Ali Şimşek yapacak; konuşmacılar Nihat Behram, Kaan Eminoğlu ve Taylan Kara olacak.

Ödül töreni ve sergiler:

15 Kasım Pazar günü saat 10.30'da Erdal İnönü Kent Parkı'nda "Sinema ve Edebiyat" başlıklı bir söyleşi planlanmış olup, moderatörlüğü Prof. Dr. Akın Yıldız üstlenecek; konuşmacılar arasında Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, Fehmi Yaşar ve Prof. Dr. Levent Yaylagül olacak.

Saat 12.00'de aynı parkta düzenlenecek "Ödül Masası" oturumu Tuncer Çetinkaya tarafından sunulacak; oturumda Nihat Behram, Suat Duman, Hüseyin Akyüz ve Ahmet Yıldız yer alacak.

Edebiyat Günleri kapsamında açılacak sergilerden biri Naz İrem Sevinç'in "Şiirin Dijital Sureti" isimli sergisi; açılışı 15 Kasım Pazar saat 14.30'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Program, aynı gün saat 15.30'ta Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapılacak ödül töreni ve Ahmet Ümit söyleşisi ile sona erecek. Etkinlikler kapsamında öykü ve onur ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

Katılımcılar ve dinleyiciler, üç gün boyunca düzenlenecek söyleşiler, şiir dinletileri, sergiler ve ödül törenleri aracılığıyla Muratpaşa'nın kültür hayatında önemli bir yer tutan Edebiyat Günleri'ni takip edebilecekler.

GEÇMİŞ YILLARDA EDEBİYAT GÜNLERİ’NİN DANIŞMANLIĞINI YAPAN VE 10 TEMMUZ TARİHİNDE HAYATINI KAYBEDEN AHMET TELLİ, 11’İNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ EDEBİYAT GÜNLERİ’NDE ŞİİRLERİYLE ANILACAK.