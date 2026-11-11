Vali Makas sporcularla bir araya gelerek başarıları kutladı

Vali Makas sporcuları makamında kabul etti

Düzce Valisi Mehmet Makas, ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde eden sporcuları makamında ağırladı. Toplantıda boks, karate ve kick boks branşlarında başarı gösteren sporcuların elde ettiği sonuçlar memnuniyetle karşılandı.

başarıların takdiri:

Vali Makas, sporcuların Düzce adına elde ettiği başarılı sonuçların gurur verici olduğunu belirtti. Görüşmede sporcuların azmi ve disiplinine vurgu yapıldı; elde edilen derecelerin gençler için ilham kaynağı olduğuna dikkat çekildi.

antrenörlere teşekkür ve gelecek hedefleri:

Makas, sporcuların hazırlık süreçlerinde emeği geçen antrenörlere teşekkür ederek, bundan sonraki müsabakalarda başarı dileklerinde bulundu. Sporcularla yakından ilgilendiğini ifade eden Makas, destek ve motivasyonun önemine değindi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, ULUSLARARASI VE ULUSAL MÜSABAKALARDA BOKS, KARATE VE KİCK BOKS BRANŞLARINDA ÖNEMLİ DERECELER ELDE EDEREK DÜZCE’Yİ GURURLANDIRAN SPORCULARI MAKAMINDA AĞIRLADI.