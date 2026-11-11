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Annelerle yapılan pullu Atatürk silüetleri çocukların sevgisini sanatla anlattı

Düzce İrfan Öztürk İlkokulu 3/B öğrencileri, 'Anne Eli, Çocuk Kalbi' temalı annelerle hazırladıkları pullu Atatürk silüeti sergisiyle sevgi ve saygı sundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Annelerle yapılan pullu Atatürk silüetleri çocukların sevgisini sanatla anlattı

Anne eli, çocuk kalbi sergisi Düzce'de açıldı

Düzce İrfan Öztürk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencilerinin, aileleri ve öğretmenleriyle ortaklaşa hazırladığı sergi, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde kapılarını açtı. 'Anne Eli, Çocuk Kalbi' temasıyla düzenlenen Pullarla Atatürk Silüetleri Resim Sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Serginin hazırlanışı:

Öğrenciler, öğretmenleri ve anneleri pulları kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk silüetleri oluşturdu. El emeğiyle şekillenen çalışmalar özgün bir görünüm sunarken, sergide çocukların Atatürk sevgisini yansıtan resimlerin yanı sıra mektupları da yer aldı. Eserlerin yalın ama özenli dili, sergiyi gezenler tarafından beğeni topladı.

Açılış ve protokol ziyareti:

Serginin açılışına Düzce Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Makas, eserleri yakından inceleyip hazırlayan öğrencileri tebrik etti ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Okul, aile ve yerel idarenin bir araya geldiği bu etkinlik, hem çocukların sanatsal üretimlerini görünür kıldı hem de Atatürk'e duyulan sevgi ve saygının farklı bir ifade biçimini sergileme imkânı sağladı.

DÜZCE İRFAN ÖZTÜRK İLKOKULU 3/B SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ANNELERİ VE ÖĞRETMENLERİYLE BİRLİKTE...

DÜZCE İRFAN ÖZTÜRK İLKOKULU 3/B SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ANNELERİ VE ÖĞRETMENLERİYLE BİRLİKTE HAZIRLADIĞI ESERLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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