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Temizlik çalışmaları hızlandı: Bolvadin Emrullah Mahallesi'nde kapsamlı müdahale

Bolvadin Belediyesi, Başkan Derviş Aynacı'nın talimatıyla Emrullah Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yaptı; çalışmalar diğer mahallelerde sürecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Temizlik çalışmaları hızlandı: Bolvadin Emrullah Mahallesi'nde kapsamlı müdahale

Emrullah Mahallesi'nde kapsamlı temizlik:

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçe genelindeki rutin temizlik faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın talimatları doğrultusunda hareket eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Emrullah Mahallesi'nde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın kapsamı:

Mahalle genelindeki cadde, sokak ve yaşam alanlarında titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında köşe bucak temizlik yapılarak çevre görünümü iyileştirildi. Ekipler, ortak kullanım alanları ve yaya güzergâhlarında biriken atıkları temizleyip çevre düzenlemesi yaptı.

Program ve hedefler:

Vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve modern bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla planlanan detaylı temizlik çalışmalarının, belirlenen program dahilinde diğer mahallelerde de aralıksız devam edeceği bildirildi. Belediye, bu yaklaşımla ilçede hijyen ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ RUTİN TEMİZLİK FAALİYETLERİNİ ARTIRARAK...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ RUTİN TEMİZLİK FAALİYETLERİNİ ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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