Didim’de ataya saygı: Türk sanat müziği korosu duygulandırdı

Didim'de anma gecesi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasını anmak amacıyla düzenlenen 'Ata’ya Saygı Konseri' Didim Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Murat Akyüzlü şefliğindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı ve salonu dolduran yüzlerce vatandaş duygusal anlar yaşadı.

koronun repertuarı:

Koro, izleyicileri klasikleşmiş eserlerle buluşturdu. Konserde İzmir’in Kavakları, Vardar Ovası ve Çalın Davulları gibi sevilen parçalar seslendirildi; her parça sonunda coşkulu alkışlar yükseldi ve zaman zaman duygulu sessizlikler oluştu.

teşekkür ve kapanış:

Geceyi izleyenler, organizasyon ve anma için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Katılımcılar konserin hem kültürel bir zenginlik sunduğunu hem de Atatürk’ün anısını yaşatmaya katkı sağladığını vurguladı.

DİDİMLİLER ATA’YA SAYGI KONSERİNDE BULUŞTU