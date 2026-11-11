Dolar 50,2272 +0,02%
Euro 55,9775 -0,22%
Bist 11.789,54 +1,09%
Altın Gram 6.552,54 +0,68%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,71 +1,33%
--°

Didim’de ataya saygı: Türk sanat müziği korosu duygulandırdı

Aydın Büyükşehir'in 'Ata'ya Saygı Konseri' Didim Atatürk Kültür Merkezi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla, Türk Sanat Müziği ile anıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Didim’de ataya saygı: Türk sanat müziği korosu duygulandırdı

Didim'de anma gecesi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasını anmak amacıyla düzenlenen 'Ata’ya Saygı Konseri' Didim Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Murat Akyüzlü şefliğindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı ve salonu dolduran yüzlerce vatandaş duygusal anlar yaşadı.

koronun repertuarı:

Koro, izleyicileri klasikleşmiş eserlerle buluşturdu. Konserde İzmir’in Kavakları, Vardar Ovası ve Çalın Davulları gibi sevilen parçalar seslendirildi; her parça sonunda coşkulu alkışlar yükseldi ve zaman zaman duygulu sessizlikler oluştu.

teşekkür ve kapanış:

Geceyi izleyenler, organizasyon ve anma için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Katılımcılar konserin hem kültürel bir zenginlik sunduğunu hem de Atatürk’ün anısını yaşatmaya katkı sağladığını vurguladı.

DİDİMLİLER ATA’YA SAYGI KONSERİNDE BULUŞTU

DİDİMLİLER ATA’YA SAYGI KONSERİNDE BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmangazi'de Atatürk'ün Sofya yılları sanat ve tarih vurgusuyla anıldı
images

Şenlik ilçelerde: Aydın'da tiyatro günleri sürüyor
images

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzü...
images

Mehter ve horonla karşılanan liderler zirvesi: COP31'de kültürel karşılama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te komşuların ihbarıyla 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Nata Vega AVM otoparkında çadır yangını: aracın arızasından sıçradığı iddia ediliyor

Gediz’de araçta 4 bin 800 içimlik bonzai bulundu; iki kişi tutuklandı

Yıllar sonra sıralara döndü: 71 yaşında yarım kalan lise hayalini tamamlamaya başladı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi