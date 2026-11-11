Edebiyatın izinde 50 yıl: Nurullah Genç için Esenler'de buluşma

Program detayları:

Esenler Belediyesi, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Nurullah Gençin sanat hayatındaki 50. yılını özel bir programla anıyor. Etkinlik, Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Paneller ve değerlendirmeler:

Günün ilk bölümünde saat 13.00'te iki ayrı panel düzenlenecek. 'Sanat ve Edebiyat Dünyasında Nurullah Genç' ile 'Bilim ve Akademi Dünyasında Nurullah Genç' başlıklı oturumlarda alanında uzman akademisyenler, yazarlar ve kültür insanları bir araya gelerek Genç'in edebiyat ve akademideki yerini, eserlerinin etkisini ve çok yönlü katkılarını tartışacak.

Sergi, gösteri ve dinletiler:

Programa saat 16.30'da milli takım bilardo oyuncuları Gökhan Salman ve Tayfun Taşdemir'in gerçekleştireceği bilardo gösterisiyle devam edilecek. Ardından saat 18.00'de Nurullah Genç'in kendi çektiği fotoğraflardan ve yazdığı şiirlerden oluşan 'Söğüt Gölgesi' sergisinin açılışı yapılacak.

Günün kapanışında saat 19.00'da '50. Sanat Yılında Nurullah Genç' başlıklı özel program yer alacak. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından video gösterimleri, şiir ve beste dinletileriyle sanatçının yarım asırlık yolculuğu sahnelenirken, etkinlikte sahne alacak isimler arasında Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Fatih Koca, İbrahim Sadri, Mustafa Cihat, Mustafa Demirci, Serdar Tuncer, Seyfullah Kartal ve Talha Bora Öge bulunuyor.

Program, Nurullah Genç'in 50 yıllık sanat yolculuğunu edebiyat, bilim ve kültür ekseninde farklı açılardan ele alarak sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyor. Etkinlik, hem eserleri hem de çok yönlü üretkenliği üzerinden Genç'in sanat yaşamına ilişkin kapsamlı bir panorama sunacak.

NURULLAH GENÇ