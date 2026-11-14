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Edirne'de ani gök gürültülü sağanak cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Saraçlar Caddesi başta olmak üzere kent merkezinde su birikintileri ve yoğunluk oluşturdu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Edirne'de ani gök gürültülü sağanak cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu

Edirne'de sağanak etkileri:

Edirne kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak günlük yaşamı etkiledi. Aniden bastıran yağmur cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Saraçlar Caddesi'nde hareketli anlar:

Özellikle Saraçlar Caddesi gibi işlek noktalarda alışverişe çıkan vatandaşlar ve turistler, aniden bastıran yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ve saçaklarının altına sığındı. Cadde, yağışa rağmen hafta sonu yoğunluğunu korudu.

Vatandaşların korunma çabaları ve hava beklentisi:

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler şemsiye, yağmurluk veya geçici olarak başlarına geçirdikleri poşetlerle korunmaya çalıştı. Kentte ölçülen sıcaklık 18 derece olarak bildirildi ve yağmurun belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne&#039;de sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Edirne'de sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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