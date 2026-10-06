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Ters yönde ilerleyen araç faciayı önleyen refleksle durdu: sürücüye 90 bin lira ceza

Konya-Aksaray kara yolunda ters yönde seyreden otomobilin yol açtığı tehlikeyi arkadan gelen sürücünün dikkati önledi; sürücüye 90 bin TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ters yönde ilerleyen araç faciayı önleyen refleksle durdu: sürücüye 90 bin lira ceza

Olayın seyri ve kamera görüntüleri

Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresi yakınlarında bir otomobilin ters yönde seyretmesi, yoldaki diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturdu. Aksaray istikametine giden SUV tipi araçla kafa kafaya gelme riski taşıyan karşılaşma, kendi şeridinde ilerleyen sürücünün dikkat ve refleksi sayesinde kazaya dönüşmeden önlendi. Olay anı, arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin tespiti ve emniyet müdahalesi:

Yayınlanan kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı ve sürücüsünü kısa sürede tespit etti. Yapılan tespit ve soruşturma çalışmalarıyla birlikte sürücünün karayolunu yanlış yönde kullandığı belirlendi.

Uygulanan idari ve adli yaptırımlar:

Olayda görevli ekipler, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında bölünmüş yollarda ters istikamette araç sürme fiilinden dolayı 90 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Olay, sürüş kurallarına uyulmamasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi; polis, benzer davranışlara karşı denetim ve tespit çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Ters yönde ilerleyen otomobile 90 bin lira ceza

Ters yönde ilerleyen otomobile 90 bin lira ceza

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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