Bismil'de fırtına kameralara böyle yansıdı

Bismil'de fırtına ve selin kaydedilen anları

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak sonrası meydana gelen sel anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlar, ilçede kısa sürede su baskınlarının oluştuğunu gösteriyor.

görüntülerin ayrıntıları:

Fırtına anına ait görüntüler bir güvenlik kamerasına yansırken, kayıtlarda sokakların adeta göle döndüğü açıkça görülüyor. Sokak ve caddelerde biriken su, bölgenin bazı kesimlerini kısa süreliğine ulaşıma kapattı.

yaşanan hasar ve etkileri:

İlçede etkili olan sağanak yağış ve fırtınada cami minaresi, binaların çatıları ve tarım arazileri zarar gördü. Ortaya çıkan görüntüler, hasarın boyutuna dair görsel bir belge niteliği taşıyor.

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