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Bismil'de fırtına kameralara böyle yansıdı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak, sokakların göle dönmesine ve çatı ile tarım arazilerinde hasara yol açtı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Bismil'de fırtına kameralara böyle yansıdı

Bismil'de fırtına ve selin kaydedilen anları

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak sonrası meydana gelen sel anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlar, ilçede kısa sürede su baskınlarının oluştuğunu gösteriyor.

görüntülerin ayrıntıları:

Fırtına anına ait görüntüler bir güvenlik kamerasına yansırken, kayıtlarda sokakların adeta göle döndüğü açıkça görülüyor. Sokak ve caddelerde biriken su, bölgenin bazı kesimlerini kısa süreliğine ulaşıma kapattı.

yaşanan hasar ve etkileri:

İlçede etkili olan sağanak yağış ve fırtınada cami minaresi, binaların çatıları ve tarım arazileri zarar gördü. Ortaya çıkan görüntüler, hasarın boyutuna dair görsel bir belge niteliği taşıyor.

DİYARBAKIR’DA ŞİDDETLİ FIRTIMA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

DİYARBAKIR’DA ŞİDDETLİ FIRTIMA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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