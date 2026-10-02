Hatay'da yıldırım gecesi: aniden bastıran sağanak hayatı aksattı

Akşam yağışı hayatı etkiledi:

Hatay'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültüsü ve şimşek gösterisinin ardından kısa sürede yoğunlaşan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yağışın aniden bastırmasıyla bazı arterlerde su birikintileri oluştu, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Risk ve meteorolojik uyarı:

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaparken, yetkililer ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Akşam saatlerinde gözlenen yıldırım ve şimşekler, yağışın etkisini artırdığı bölgelerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Gecelik etkiler ve beklenen süreç:

Gözlemler, özellikle Yayladağı çevresinde yağışın kısa sürede yoğunlaştığını gösteriyor. Yetkililer, sağanağın gece boyunca etkili olmasının beklendiğini ve yağışın yarına kadar devam edeceğini bildirdi; sürücüler ve açık alandaki vatandaşların tedbirli olması istendi.

HATAY'DA AKŞAM SAATLERİNDE YILDIRIM VE ŞİMŞEKLERİN ARDINDAN ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, KISA SÜREDE ETKİSİNİ ARTIRDI. YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.