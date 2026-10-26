Edirne'de kameraya yansıyan çarpışmada motosiklet sürücüsü yaralandı

Edirne'de trafik kazası

Edirne İstasyon Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve yaralanma:

Edinilen bilgilere göre, 22 AEP 527 plakalı motosikletin sürücüsü E.A. ile 22 EZ 699 plakalı otomobili kullanan O.Y. arasında çarpışma yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü E.A. yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı, yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Görüntülerde kaza anı kaydedildi; polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

EDİRNE’DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.